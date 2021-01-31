無黨籍高市議員黃捷罷免投票進入倒數，國民黨主席江啟臣31日南下參加不分區立委聯合服務處揭牌儀式儀，針對綠營力挺黃捷做出回應，江啟臣表示，罷免是民眾的權利，但民進黨若要把選它變成政黨對決的話，他會覺得這是用國家機器在霸凌民意，只會激發更多民眾反彈，也會讓大家感覺是小市民在對抗大總統。

江啟臣表示，他非常遺憾蔡英文在中常會說要守住黃捷這一局，蔡英文完全不了解民意，她應該要守住的是全民好不容易得來的防疫成果、食安健康、言論自由、新聞自由、司法公平正義、國際空間，更重要的是守住「中華民國」，這才是總統要做的，她完全失去一個總統、執政黨主席的高度。

江啟臣強調，罷免是民眾的權力，若民進黨要將選舉作為政黨對決的話，那他會覺得這是用國家機器在霸凌民意，這只會激發更多民眾的反彈，也讓市民感覺到是小市民在對抗大總統，這已經變成一場不單純的民代罷免選舉，但他很遺憾看到執政黨還有蔡總統，很明顯地介入到整個罷免當中，這只會激發更多民眾的反彈與不滿。

(中時 )