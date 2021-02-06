無黨籍高雄市議員黃捷罷免案結果出爐，同意票未跨越罷免門檻不通過。台灣民眾黨表示，罷免案結果顯見出鳳山人支持黃捷持續留任、為民服務，期盼黃捷應秉持無黨無派「民意優先」的特質，持續謙卑傾聽民意，而非「以黨為念」，在執政黨的扶持下成為黨意民代。民眾黨團立法院總召邱臣遠表示，希望動員仇恨罷免案不要成為常態，未來政黨競爭可以回歸理性論政。

邱臣遠指出，此次罷免理由不盡充分，難以說服鳳山選民，因而奠定罷免案失敗的結果，尊重鳳山選民的決定，此次結果也提醒年輕從政人員必須戒慎恐懼，以民為優先。

另方面，民進黨傾盡全黨之力介入地方議員罷免案，上至總統下至地方市長、民代皆有所動員，然而致使高雄地方民意沸騰的萊豬、空汙、負債等民生問題卻始終懸而未決，令人相當遺憾，更充分展現出民進黨「選舉內行、執政外行」的政黨素質，希望執政黨未來能更加努力，傾聽民意。

對於接下來仍有許多潛在的罷免案在進行，民眾黨強調，罷免應當是民主素養的展現及民主政治正面教育的素材，而非成為意識形態或政黨動員的工具，更不應該成為政黨相互報復、攻伐的政治籌碼。

(中時 )