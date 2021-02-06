針對今日無黨籍高雄市議員黃捷罷免案未通過且不同意票高於同意票，國民黨立法院黨團表示，尊重鳳山鄉親的決定及選擇，台灣最珍貴的就是有不同政治立場，但彼此相互尊重。但此次罷免案會成案，原因在於蔡英文總統的施政過程中，不斷製造特定族群的相對剝奪感，蔡政府不但視而不見，更挾龐大行政資源絭養1450及綠色媒體，霸凌在野黨及與執政黨意見不同的公民團體及個人，引發社會反彈，政府必須認真面對不同的聲音。

黨團指出，這次罷免過程中，在野黨及公民團體以小蝦米對抗大鯨魚。位高權重的總統身兼執政黨主席，卻在民進黨中常會上下令全黨總動員力保黃捷，只因為保住黃捷才能保住自己的權位，避免提前政治跛腳及骨牌效應。民進黨全黨力挺一個無黨籍的市議員黃捷，無比的矛盾與荒謬。相對於對民進黨籍的王浩宇不聞不問，更是何其的殘忍及無情。

黨團表示，這次黃捷在動用總統級的府院黨資源下，保住議員席次，那下次呢？下下次呢？民進黨的支持者會感到光榮嗎？如果蔡政府持續的不問是非，只想著挾著鋪天蓋地的綠色媒體及龐大的行政資源介入選舉，進行政治動員，這種抄短線式的執政方式早晚被人民看破手腳，日後人民必定會用選票好好教訓民進黨及蔡英文政府，黨團對台灣的民主深具信心。

(中時 )