高雄市議員黃捷罷免案，今天開票結果罷免確定不通過，高雄市女青年黨代表李明璇指出，這次開票結果雖然在合理預期內，但實際數字2組數據卻讓她非常訝異，她觀察後發現，民進黨真的要小心了，「拔蔡行動」的根土已經鬆動，再不懸崖勒馬、回應反撲的民意，接下來恐怕就是土石流了。

國民黨正妹李明璇。(圖/翻攝自 李明璇臉書)

黃捷罷免案6日投票，高市選委會統計，鳳山選區投票人總數29萬1566人，今日共有12萬1110人投票，投票率41.54％，直逼罷韓的42.14％。據高雄市選委會數據顯示，同意罷免票5萬5394票、占45.91％，不同意罷免票6萬5258票、占54.09％，無效票458票，最後結果罷免案未通過。

高雄市長陳其邁晚間表示，對鳳山的市民朋友實踐公民權的結果表示尊重，此次的結果也顯示出鳳山市民認同黃捷議員的問政表現。

李明璇6日在臉書表示，這次罷免沒過，有2組數據讓她非常訝異。第一，這次投下同意票，達到5.5萬票，超乎黨政人士的預期評估，第二，鳳山選民結構綠大於藍，民進黨國家隊都出動全力催票，竟然只保住6.5萬票，相較罷韓的11.7萬票，落差很大，等於連門檻都沒到。她認為，「鳳山清捷隊」雖然失敗了，但雖敗猶榮，她要給鳳山清捷隊熱烈掌聲。

對於李明璇說法，有網友認為，清捷對雖敗猶榮，在「綠到出汁」的高雄，面對毫無人性的國家機器，能戰到這樣夠本了。

鳳山完捷篇 是合理的結果，卻是超乎預期的數字。 民進黨真的要小心了！ 有兩點讓我非常訝異 第一，老實說投下同意罷免票的人超出我預期的多！目前統計55,394票。 第二，在綠大於藍的鳳山（共76個里只有15個里是國民黨籍里長），尤其五甲連... 由李明璇發佈於 2021年2月6日 星期六

(中時新聞網)