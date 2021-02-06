無黨籍高雄市議員黃捷罷免案今投票，截至下午5點42分，同意票5萬5394票，不同意票6萬5258票，不同意票數領先同意票近1萬票，黃捷確定守住鳳山區議員寶座。對此，民進黨立委管碧玲稍早在臉書預告，罷捷即將失敗，濫權操縱罷免，人民不接受，鳳山市民守護罷免制度。

管碧玲指出，民進黨的起源是反獨裁、爭民主，支持者的民主素養深厚，是台灣民主化的動力；在高雄的兩次罷免，更證明台灣社會這股民主的力量十分令人讚嘆，一個非常容易被操縱的制度，高雄人卻用行動守護這個制度。

管碧玲說，高雄市兩次罷免案投票率不相上下，罷韓，人民用選票教訓當選三個月就琵琶別抱的市長，罷捷，人民則用選票教訓那個沒有正當性的報復性罷免。高雄人的選擇，是非分明，正直理性。

管碧玲強調，鳳山市民用選票譴責濫權操縱罷免的行為，對於未來罷陳（柏惟）與罷吳（思瑤），表面是針對萊豬政策，但本質其實是覬覦席位的權謀式罷免，這些都是濫權操縱罷免，從罷捷看得出來，濫權操縱罷免，人民不喜歡。

(中時 )