🚨 BAM GAME WINNING BLOCK 🚨 pic.twitter.com/apCJ5j92g4 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 31, 2021

先前因為腳踝扭傷與觸發聯盟健康與安全守則接受隔離，整整缺席快要3周的熱火球星吉米巴特勒，31日宣告傷癒復出，不僅一回來就拿全隊最高30分，更在最後42秒投進致勝球，帶領熱火105比104險勝國王，總算中止最近的5連敗。

吉米巴特勒上次出賽是在9日客場迎戰巫師，隨後10場比賽全告缺席，熱火不僅只拿2勝，更是處於5連敗窘境，當然格外希望巴特勒趕緊歸隊，他也在今天上半場就轟20分，充分展現自己已經完全復原，不過這場比賽仍打得很緊張。

打到最後1分44秒，希爾德投進三分球，國王104比103超前，可惜接下來國王全部出手都告落空，反讓吉米巴特勒在最後42秒後仰投進超前兩分球，儘管荷姆斯最後0.3秒中距離出手，卻遭阿德巴約火鍋伺候，葬送國王最後絕殺機會。

上季爆冷闖進總冠軍賽的熱火，本季開打後狀況連連，如今只拿7勝12敗，跟暴龍並列東區第12，卻跟排在東區第8的黃蜂之間，只有1.5場勝差，畢竟球季還很漫長，熱火仍有機會重新搶進東區前8，就看接下來吉米巴特勒如何領軍了。

(中時 )