2020-21的澳洲職棒這星期將進行例行賽最後一週賽程，達人推薦三個對戰組合均大膽串關客隊勝出，各場次分析如下：

坎培拉騎兵@布里斯本強盜-

騎兵目前戰績9勝12敗不算太好，但今年要打季後賽應該沒有問題，調整狀況來因應雙敗淘汰賽制的季後賽才是現階段重點！本週面對僅6勝16敗的強盜恰好有充足空間好好以戰養戰，拿下勝場同時培養好的團隊手感應是首要目標，因此強推客隊騎兵不讓分、讓分都能輕鬆過關。

阿德雷德巨人@雪梨藍襪-

澳職迄今有半數球隊勝率過半，巨人正是其一。12勝10敗戰績雖無法衝擊首位王牌，但整季下來顯示的穩定度應能在季後賽佔有優勢；本週面對的藍襪則是等同宣告季後賽提早出局的唯一隊伍，主因是出賽數不足將以敗場數遞補排名確定墊底。最終週的對戰藍襪應已無心戀戰，巨人要輕鬆拿下可說幾無懸念。

墨爾本王牌@伯斯熱火-

這是例行賽閉幕週唯一有對戰張力的組合：王牌例行賽一路走來強勢依舊，17勝7敗戰績高出各隊一截，只要維持狀況穩紮穩打，問鼎本季冠軍是最熱門隊伍，本週對上戰績前段班的熱火更是沒理由鬆手，氣勢上來說當然要全力搶勝， 壓住季後賽最可能出線面對的對手。

從主客場戰績看，剛好這三個對戰中的客隊也都屬於客場表現不錯的球隊。王牌8勝4敗客場勝率超過6成、巨人6勝5敗和主場戰績相同都能過半；騎兵雖然5勝6敗稍差，但也比主場的4勝6敗硬是多了1勝，再次呼應本週五這三場賽事串關全選客隊的過盤高機率可能性。

喜歡以勝分差玩法串出更高賠率的彩迷，這裡也有建議的選擇：騎兵對強盜採3到5分客勝包牌，巨人對藍襪當然投客勝6及7+，王牌對熱火則以客勝1或2分。各位彩迷趕緊先畫好投注單，看看這星期是不是如願有神奇的事情發生吧！

(中時新聞網)