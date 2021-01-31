無黨籍高雄市議員黃捷罷免案2月6日投票，近日她不僅上街宣傳反罷免，昨（30）日也參加罷免電視說明會。罷免案甫通過的前桃園市議員王浩宇，今在臉書表示，網路上有同溫層內的朋友呼籲大家，投支持罷免黃捷的票幫他報仇。對此，網友不以為然，還提醒王浩宇，「黃捷也笑過你，你還支持她？」

王浩宇指出，「要報仇、要對抗，請去找韓粉、找那些親共親中的人對抗，找黃捷幹嘛？請搞清楚真正的敵人在哪，好嗎？」他認為，在歧異中，藍營至少是團結的。

國民黨不同派系的人，可以一起喊口號「罷免王浩宇（黃捷），萊豬不會來」，甚至可以團結韓粉一起推動罷免，把戰火繼續延燒到更危險的那個立委，王浩宇也坦言，「他真的非常危險」，並喊話，這時候總該放下彼此的歧見，共同對抗那些傷害台灣的人了吧？

對此，網友認為，黃捷要不要先自己反省一下，為什麼台派有那麼多人沒辦法挺他，黃捷自己出來為當初犯的錯、道歉講清楚比較。有人則說王浩宇想太多了，怎麼會有「罷黃捷=幫你報仇」的想法，且萬一真的罷捷沒過，「你就變成唯一被罷免成功的議員，你會被笑一輩子」，尤其連黃捷也笑過你，你還支持她？真的會被看沒有到極限。

另有反對罷免黃捷的網友表示，這類報復性罷免至少有很多鳳山人不認同，就地方而言，黃捷並沒有做不好。

(中時新聞網)