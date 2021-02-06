罷捷失敗！黃捷淚謝支持者：不會讓鳳山鄉親失望

高雄市議員黃捷罷免案今（6）日舉行投票，她今天早上也現身投開票所投票，並一度和現場民眾發生誤會，罷免投票於下午4點結束，隨後即進行開票。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇秀出藍營在鳳山和中立的支持度差異，並表示，光是基本盤就直接GG，因此當初才冷處理。

王浩宇今在臉書上表示，「終於可以談背景差異」，並秀出藍營在鳳山以及中壢兩地的支持度差異，鳳山區：國民黨加民眾黨支持度是19%；中壢區：國民黨加民眾黨支持度是36%。

王浩宇分析，先不用計算仇恨值，光是基本盤就直接GG，「你覺得應該怎麼處理？當然是低調冷處理」，冷戰、熱戰因地制宜，今天黃捷在鳳山相對安全，但3Q在顏家地盤呢？這場報復性罷免的戰爭，恐怕不會到今天為止。最後，王浩宇也感嘆，「雖然我很希望，我是最後一個」。

此外，王浩宇4日時也在臉書上發文指出，當初為何決定對罷免冷處理、低調，是因為參考內部民調後，黨跟他討論後共同做出這個決策；而從結果看來，這策略差一點點就成功了。

網友們也留言回應，「你有沒有調查中壢區，討厭你的人幾%？」、「好好去賣襪子吧」、「罷免就是基本盤對決，民進黨還不趁機對綠區藍議員提罷免，誰怕誰？」、「部分選民對於通過罷免的條件不清楚，導致有些人認為不同意就是不去投票，人民對於自己的權利要去了解的」。

終於可以談背景差異。 #鳳山區 國民黨+民眾黨支持度是19%。 #中壢區 國民黨+民眾黨支持度是36%。 先不用計算仇恨值，￼光是基本盤就直接GG，你覺得應該怎麼處理？ 當然是低調冷處理。 冷戰、熱戰因地制宜，今天黃捷在鳳山相對安全，但3Q在顏家地盤呢？這場報復性罷免的戰爭，恐怕不會到今天為止。￼ 雖然我很希望，我是最後一個。 由王浩宇發佈於 2021年2月6日 星期六

(中時新聞網)