高雄市議員黃捷順利挺過罷捷難關，但今早去投票時，接受媒體聯訪，五度提到「反罷免」。對此，罷捷總部發言人徐尚賢深夜發聲明指出，「我們接受開票結果，但是我們不接受違法的行為，下周我本人將會去舉發黃捷，請黃捷為自己的違法，向社會大眾說明並交代清楚。」

罷捷總部發言人徐尚賢（中）坦言失敗，但沒有輸。（柯宗緯攝）

黃捷早上投票強調，罷免應該是民主修復的制度，但此次就是一場報復性、「邊罷邊找理由」的罷免，用反萊豬的議題包裝，是為了個人利益、政黨操作，把罷免當成報復性的工具。

徐尚賢今面對開票結果時，在台上發表感言直說，對於這個結果接受，但也尊重與我們擁有不同想法跟觀念的好朋友，希望未來鳳山、高雄，甚或全台灣並不是帶著仇恨。

【整點精華】20210206公開拉票? 投票當天5度「反罷免」黃捷恐涉法

但今晚10點多，徐尚賢突然透過罷捷團體LINE群組發出公告指出，接受開票結果，但不接受違法的行為，下周他本人將會去舉發黃捷，請黃捷為自己的違法，向社會大眾說明並交代清楚。徐尚賢並附上中天新聞連結，「公開拉票？投票當天5度『反罷免』黃捷恐涉法」。

(中時新聞網)