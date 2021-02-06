無黨籍高雄市鳳山區議員黃捷成功挺過罷免案後，謝票時更淚崩表示「謝謝大家讓我過了今天，還是鳳山區的議員，繼續為大家服務2年！」而她晚間也臉書上發表千字長文，感謝鳳山鄉親、蔡總統、市長陳其邁綠委許智傑、和在地議員們的支持與鼓勵，並會加倍努力為鳳山服務。

黃捷今(6日)在臉書上表示，「感謝大家，讓我在今天過後，還是鳳山區的高雄市議員！未來兩年我一定繼續努力，加倍努力，全心為鳳山服務」。而她也對於罷免投票造成鳳山的紛擾，感到十分不好意思。

黃捷指出，鳳山寫下了獨一無二的歷史，鳳山人從去年到現在，投下了四次票，每一張選票都非常有意義，「再一次感謝所有溫暖、有正義感的鳳山人！」她首先對在此次罷免案中出力甚多的許智傑委員表示感謝，「智傑委員就對我非常的關心，全力的幫忙，我們鳳山人很幸運，有這樣一位溫暖、無私的大家長，超級感謝我的許爸爸，幫助我能夠留在鳳山」。

同時，黃捷也對鳳山的林智鴻議員、陳慧文議員、張漢忠議員表達感謝，指過程中即使遭遇外界刻意分化，但大家依舊堅定團結，陪黃捷站路口，在最後3天，更是陪著她走遍大街小巷，「再次感謝三位好同事，未來的鳳山隊，一樣一個都不能少！」

對於民進黨主委高雄市黨部的趙天麟、以及議會黨團的所有民進黨同事們，從高雄的每一個角落，趕來支援。黃捷則說，過去我們就在地方、議會共同推動城市的進步，未來大家也都會堅定地站在一起，團結守護高雄。

至於立委林昶佐的加油打氣，也讓黃捷銘記在心，並指林是從她一開始徬徨的時候，就從頭到尾陪著她的老大哥。黃捷更對其他抬到鳳山幫她加油打氣的立委，以及二〇四六台灣的夥伴、台灣基進的朋友，表示感謝。

黃捷強調，報復性的罷免，不能再繼續蔓延。這次鳳山守住了，卻還有許多地方面臨挑戰，她也為同樣面臨罷免的高雄市議員高閔琳加油，「未來不論仇恨出現在哪裡，我們所有人都一定會團結用行動全力抵擋。鳳山守住了，岡山也要守住」。

黃捷坦言，投入政治的兩年多來，跌跌撞撞，也有很多不夠成熟、不夠周全的行為。經歷了這次挑戰，深深了解到，擁有這麼多戰友，是多麽幸福、必須珍惜的事。我會更成熟，把握這份革命情感，攜手與大家走下去。

最後，黃捷更對蔡總統和陳其邁的鼓勵表示感謝，「能獲得這麼多的關心愛護，真的是一輩子的福氣，我一定會努力做下去，不會讓大家失望，更不會讓所有鳳山的鄉親失望」。她還說，「我是黃捷，我是鳳山區的高雄市議員！謝謝大家，大家都辛苦了，投完這張票，大家一起好過年，過好年！」

(中時新聞網)