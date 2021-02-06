高雄市鳳山區議員黃捷案結果出爐，不同意票為6萬5391票，同意票為5萬5261票，罷捷確定失敗。國民黨表示，尊重高雄鳳山選民的選擇，雖然未能淘汰不顧人民食安、支持萊豬進口的民意代表，但小市民已經充分表達了不滿的意志；這次的罷免結果並非個人政治前途過關，而是民怨累積的起點，若仍忽視民意、恣意妄為，相信仍會有下一波的民怨反撲。

國民黨強調，罷捷過程中，通過了第一、第二階段連署，顯然鳳山選民已經累積了對黃捷問政表現爭議多的反彈，但第三階段的投票，執政黨領袖以國家元首之尊下達護航令，引動各方政治資源壓抑多數民意的展現，「最後的對手，是看不見的手！」

國民黨指出，罷捷未過關並非民怨不足，而是資源不對稱的情況下，小市民對抗大總統的結果，小市民並沒有輸。執政者的種種作為，相信民眾都看在眼中，反撲的浪潮不會因此停歇，而是會一波波的展現出來。

國民黨表示，即使罷免案未通過，但不代表挺萊豬的議員獲得認可，而是當權者一聲令下，傾執政黨之力全面護航；也令人質疑行政力量遭到不當的運作，包括罷捷總部發言人遭警方查水表、罷捷看板遭承受不了政治壓力的房東急拆除、投票最後時刻部分里鄰遲未收到投票通知書等。

國民黨說，種種違反行政常理的作為，皆在蔡英文總統以民進黨主席之姿，下達「不能坐視不管」的政治動員令後出現，政治的寒禪效應導致人民正常行使罷免的公民權變了調。

國民黨認為，在執政黨傾全力政治動員之下，5萬多的同意票數遠超過黃捷當時的得票數，呼籲黃捷應該謙卑面對這些投下罷免票的民意展現，虛心檢討，多以公眾利益的服務為先，支持攸關人民食品安全的萊豬進口絕非迎合執政者的管道，回歸多數民心之所向才是正途。

(中時 )