立法院會日前通過時代力量黨團提案，要求內政部評估有無修改現行國徽的必要性，對此國民黨主席江啟臣31日怒批蔡英文及民進黨，若認為應該要改國徽、改國旗，那請蔡英文出來向全民報告，不要想做又不敢講，都已經全面執政，想推台獨就大膽推，不需要打假球。

江啟臣表示，現在民眾們關心的是希望政府守住防疫成果、食安健康、言論自由和新聞自由空間、司法公平正義、國際空間，最重要的是守住這個國家「中華民國」，但民進黨政府現在讓大家感覺好像「挺黃捷、改國徽」是優先要務，完全看不到、聽不到民眾的擔心與關心。

江啟臣指出，很遺憾在目前這個狀況下，看到民進黨在意的竟然是意識形態的「假台獨、擦邊球」，如果蔡英文與民進黨認為要改國徽，甚至改國旗，那應該要請蔡英文出來講清楚，並且跟全民報告，不要想要做又不敢講。

江啟臣認為，民進黨都已經全面執政，如果認為台獨是要推動的事情，那就大膽的推吧，不需要打假球，更不需要變成操作政治對立、人民對立的方式，不要把大家當成三歲小孩，以為大家看不懂，大家現在在意的是疫情、經濟、食安環境，請蔡英文跟民進黨多關心人民所關心的事情。

(中時 )