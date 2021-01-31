罷捷車隊遊行今天下午登場，上千民眾集結。（柯宗緯攝）

罷捷發言人徐尚賢怒嗆黃捷，在高市議會表決瘦肉精零檢出這麼重要的議題，可以「腳底抹油落跑」，竟然還有臉說她是認真的議員。（柯宗緯攝）

罷捷投票日2月6日在即，最後的超級星期天，罷捷團體今（31）日下午4時集結鳳山行政中心前路口，號召車隊重現「貪食龍」盛況，上千名支持者響應，讓罷捷氣勢沸騰到最高點，期盼催出投票率，眾人怒吼「黃捷下台」、「雙標議員滾蛋」！

罷捷發言人徐尚賢指出，今天主要以車隊遊行為主，包括機車、重機、汽車、貨車等上千輛，下午3時集結，4時正式出發，預估數千人參與，訴求是「反萊豬、罷黃捷、教訓蔡英文」，之前123用途路遊行，這次車隊遊行路程大概20公里，預計晚間7、8時結束。除了罷捷支持者外，國民黨高市黨部副主委曹桓榮、立委吳怡玎、鳳山議員鍾易仲等多名民代也到場實際力挺。

被對手質疑萊豬議題是提出罷免後才再加上去，徐尚賢認為，這個說法相當荒謬，在高市議會表決瘦肉精零檢出這麼重要的議題，可以「腳底抹油落跑」，竟然還有臉說她是認真的議員，這個我們不能同意，再來對於人民對她的質疑，也東躲西藏、左閃右躲就是不願意正面的回應，這樣還敢說自己是優質嗎？我們也相當不以為然。

徐尚賢直說，竟然說罷免理由書沒有寫上「落跑」這件事情，就代表黃捷可以「落跑」嗎？莫非她的意思就是民意代表，不需要時時刻刻的接受人民的檢視嗎？

針對國民黨黨主席江啟臣今怒批蔡英文總統，為挺黃捷失去總統高度，製造社會對立。徐尚賢直嗆，蔡英文這隻大鯨魚跳出來欺負小蝦米，相信全國百姓看在眼裡，究竟剩下這幾天會如何幫助黃捷，大家都在看，也請黃捷這位厲害關係人出面向社會交代。

至於昨天罷捷說明會上，罷賢領銜人劉辰芳現身後，遭網路罷凌。徐尚賢表示，她昨天人說得非常清楚，因為她身體有狀況，所以表達可能不是這麼的明確，但她講得很清楚她就是罹癌的單親媽媽，這一次站出來，就是反對萊豬，想要照顧他小孩，不希望小孩受到傷害。

徐尚賢認為，黃捷昨天並沒有針對這個議題去做更多的說明，反而她是佔了領銜人的便宜，相信在鳳山市民的眼中一個單親的媽媽聲淚俱下，黃捷竟然又不願意面對，甚至直接批評罷免理由書，這樣言論在鳳山人民心中是相當痛苦。

(中時 )