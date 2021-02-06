鳳山一處投票所，有中年男子（中）對著媒體及罷捷發言人徐尚賢嗆聲。（柯宗緯攝）

民眾排隊投票，選務人員量測體溫、噴酒精。（柯宗緯攝）

民眾排隊投票，情況大致良好。（柯宗緯攝）

罷捷投票今（6）日登場，罷捷團體發言人徐尚賢早上8點出現建國新城文康中心投票，他坦言昨晚睡得不太好，但呼籲大家一定要行使公民權，別讓權益睡著了。媒體在採訪過程，也遇到一名中年男子，對著徐尚賢及媒體嗆聲「這裡不是管制區嗎？怎麼可以拍？」

徐尚賢表示，今天一定會出來行使公民的權利，也希望今天大家都可以出來行使公民的權利，「如果今天我們睡著了，明天起床後還能醒得過來」，但是如果讓權利睡著了，民主社會和民主政治可能就醒不過來。

媒體詢問昨晚睡得好嗎？徐尚賢直說，昨晚睡得不太好，但不論有無睡得好，都會出來行使公民權益，也希望大家都能把握。至於是否緊張？「我們都是小蝦米，會有壓力緊張都是自然的」。

媒體採訪過程，一名中年男子突然對著媒體及徐尚賢嗆聲，「這裡不是管制區嗎？警察都不維持秩序？怎麼可以問那種問題？」但其實媒體在管制區外採訪，警方也相當無奈，充當和事佬避免爆發衝突。

今早8時開始投票，建國新城文康中心約有10多位民眾排隊，選務人員不忘提醒要保持社交距離，在投票前量體溫、噴酒精，也提醒民眾要戴口罩，入內不得開手機，投票情況大致良好。

(中時 )