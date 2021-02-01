台北市內湖區「圓覺寺」是近郊一處清幽的佛門聖地，但日前民眾相繼向本刊爆料，圓覺寺所屬納骨塔整修後，寺方竟向家屬強索更換新骨灰罈費用1萬元，引發糾紛。

民進黨台北市議員江志銘說，2016年就曾接獲民眾陳情，稱亡夫的骨灰罈被暫時放置在圓覺寺的地下室，卻苦等不到納骨塔改建，不希望亡夫繼續放置在擁擠陰暗的地下室，但寺方不允許他們遷出。「之後因為後代人數眾多，寺方可能擔心有家屬會提出異議，我從中協調將近一年，最後由我具結，保證家屬不會要求退款，寺方才答應可以遷走骨灰。」

「圓覺寺現在管理有問題，我認為應該公開透明地處理骨灰罈遷移的問題。」江志銘說，寺方也許有營運上的困難，若需要經費，應該開誠布公，如列出法事、遷移人力及各種物品的費用，讓家屬能心甘情願地選擇是否付費，爭議才能圓滿解決。

律師鄧湘全說，寺廟收受捐款安置骨灰罈，屬於形式上無償、但實際有償的契約關係，寺方仍應善盡保管人義務。不過須注意的是，骨灰不同於機車等一般動產，機車行在顧客尚未繳清維修費時，可以不讓對方把車牽走，但骨灰屬於「特殊的物」，寺方若不讓家屬取走，可能觸犯侵占或強制罪。民眾可以先向地方政府民政局陳情，或是寄發存證信函要求探視骨灰罈，如果對方仍不允許所求，就報警維護自身權益。

供奉在圓覺寺內的骨灰罈被移置到地下室，空間陰暗狹小，且一放就是9年還不讓家屬探視，有觸犯侵占罪的疑慮。（圖／周志龍攝）

台北市政府民政局表示，圓覺寺為立案寺廟，五年來都有定期申報財務收入報表，未違反《監督寺廟條例》規定；至於碧峰塔的部分，若有違反《殯葬管理條例》的具體事證，殯葬管理處將會開罰。

對於民眾指控，理慧法師辯駁，有些骨灰罈久放後變質，需要整理，但購買與更換新罈皆委外處理，寺方未賺取費用，她更強調：「沒有禁止家屬檢視骨灰罈，如果家屬知道價格更實惠的廠商，歡迎推薦。」

「中華民國殯葬設施經營商業同業公會全國聯合會」指出，私立納骨塔是特許行業，無論公司或宗教團體都要依法申請興建，經過政府許可，並加入公會，才能合法經營。殯葬設施經營業是受到政府高度監管的行業，必須和民眾簽訂定型化契約、開立發票、要有管理費專戶專款專用，由政府定期評鑑和查核。

另外，在2002年《殯葬管理條例》施行前既有的寺廟納骨塔，政府在修法時讓其就地合法化，但政府除了調查列冊，並沒有進一步管理，也沒有保障消費者的相關機制。公會建議，民眾在選擇納骨塔時，考量合法及安全性，可先向當地的殯葬主管機關查詢是否合法，權益才有所保障。

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(中時新聞網)