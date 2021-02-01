孫嬤何辜？痴漢追女不成潑漆砸車

台中市太平區新平路三段一處民宅上月26日、26日接連兩天深夜發生被潑漆又砸車事件，網友PO文為屋主：50歲阿嬤抱屈，直言「嬤帶三孫，十分辛苦，再強大的母愛也無法接受日日夜夜心生恐懼的折磨…」；對此，警方表示，屋主已報警，疑為其女感情糾紛所致，已鎖定特定對象依法究辦，絕不寬待。

網友在臉書社團「我是大里人」PO文指稱，1月26日、1月27日連續兩天深夜，有2至3名男子開車到該處持棒球棍、雞蛋以及油漆，朝該民宅前停放自休旅車及大門潑灑，還用棒球棍砸車行徑囂張。

網友在我是大里人PO出兩名男子鬼祟行蹤，然後就近身持棒球棍砸車。（翻攝自臉書社團「我是大里人」）

網友在我是大里人PO出兩名男子鬼祟行蹤，然後就近身持棒球棍砸車。（翻攝自臉書社團「我是大里人」）

網友也表示，屋主是阿嬤帶三個孫女，女兒則拼命工作養家，未與人結怨，和鄰居相處也和睦，阿嬤上月還因腫瘤開刀…。

警方表示，經調查事情發生在1月26日22時35分、1月27日3時47分連續兩天深夜，屋主50歲林姓阿嬤已報警，據悉疑為有人要追求其女，追求不成，憤而滋事，警方漏夜偵辦，擴大調閱監視器，已鎖定涉嫌之車輛車牌，將儘速通知車主到案說明，以釐清案情。

轄區太平警分局新平所副所長柯閔翔表示，據劉女自稱疑似其女兒與不知名男子有感情糾紛所致，女兒的事情自己也管不著，此部分，警方將再行深入瞭解，依法究辦。

(中時 )