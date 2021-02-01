為提升騎乘機車安全，公路總局今年持續辦理機車駕訓補助計畫，補助金額每名新台幣1300元，名額共1萬名，期間自今年1月1日至11月30日止。只要符合報考駕照資格者皆可申請。

公路總局表示，機車駕訓補助自2019年起開始推動，期間委託交通大學辦理研究分析駕訓成效，研究成果顯示，經過機車駕訓者，可延長取得駕照後之未發生違規及肇事騎乘時間；也可降低取得駕照後之違規風險32％、肇事風險20％，顯示機車駕訓確有成效。

公路總局表示，今年除辦理師資培訓外，也設計實地教學術科教案，模擬實地上路後的道路實境，要求全體駕訓班使用，融入現行的術科教學，增加學員安全駕駛觀念及實際上路的技能。

公路總局近年積極鼓勵業者增設普通重型機車班，目前全台辦理機車班之駕訓班已有52家，讓民眾能夠就近接受機車駕駛訓練，相關資訊可上公路總局網站機車補助專區（https：／／ppt.cc／fHBSTx）或洽詢鄰近監理所、站查詢。

(中時 )