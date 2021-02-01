五寶爸繼爆出離職、搬家風波及么兒洗澡時不慎燙傷意外後，今又傳出家中的4名孩子，因缺乏刺激、學習，導致發展遲緩，台中市社會局表示，從這禮拜開始，將會有早療老師介入輔導，暫時不會安置4名孩子，另外，社工也爆料，老大過去曾上過幼兒園，卻因五寶爸早上爬不起來而中斷就學。

五寶爸因7個月大么兒洗澡時遭燙傷，台中市社會局也派出2名社工介入，每個禮拜至五寶爸家中及醫院訪視，卻也意外發現家中4個孩子因長期在家的關係，導致學習缺乏刺激、語言能力表達及反應較慢，每個孩子的情況都不一樣，社工也透露，6歲的老大曾經上過幼兒園，但因上課時間太早，五寶爸爬不起來而中斷。

社會局表示，早在2019年老二就被評估確定為發展遲緩，因此安排教保員到家中執行早療課程，才發現其他孩子也有遲緩的狀況，所以一併列入早療對象，當時五寶爸也保證，自己可以照顧好5個小孩，而上個月因五寳爸從台中市西屯區搬到大里區，目前早療單位也與先前的不同，本周已恢復早療。

至於外界關心是否要安置5個小孩，社會局強調，孩子跟父母親之間依附關係非常好，除非照顧不周才會考慮，另外，因么兒燙傷本周將進行植皮手術，礙於照顧困難較高，社工除例行每周兩次到家裡及醫院訪視外，同時每日也會和醫護人員確認五寶爸的照顧狀況，若有狀況，將予以保護安置。

(中時 )