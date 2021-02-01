行政院長蘇貞昌今（1）日與總統蔡英文等人赴台水平鎮給水廠視察「前瞻計畫桃園－新竹備援管線工程」，強調水利建設是一棒接一棒，政府透過相關工程用心解決用水問題，期盼未來全台水資源能互通有無。

蘇貞昌認為，全球氣候極端，除出現沙漠降雪、北極融冰等狀況，去年更是創下台灣56年來首次無颱風登陸紀錄，致使部分縣市缺水停灌，部分縣市卻持續降雨，有水庫飽和洩洪，卻也有水庫枯竭見底。台灣面對極端氣候更應謙卑，要懂得「互通有無」。

蘇貞昌表示，為解決全台用水問題，蔡英文總統上任後即編列「前瞻基礎建設計畫」水環境建設預算，完成「板新地區供水改善二期工程計畫」及「馬公第二海水淡化廠一期興建計畫」，去年亦核定「新竹緊急海淡機組」及「備援調度幹管工程計畫」等。

蘇貞昌強調，水利建設是一棒接一棒，2006年初任行政院長時核定「板新地區供水改善二期工程計畫」，卻直至13年後的2019年才完工，使翡翠水庫得以提供板新、桃園石門水庫及新竹縣市用水，「馬公第二海水淡化廠一期興建計畫」亦延宕十數年才完工。

蘇貞昌表示，2019年6月開工的「桃園－新竹備援管線工程」如今提前完成，每日可調度20萬噸供水，提供民生、工業所需。去年11月核定的「新竹緊急海淡機組」亦於今日通水，第一階段可供水3千噸，未來第二期完成後供水量可達每日1.3萬噸。

蘇貞昌指出，去年9月已核定「備援調度幹管工程計畫」經費145億元，在全國北、中、南埋設合計17條備援幹管，完工後可使更換舊水管時不用停水，可將目前漏水水管全部換新，除更合乎衛生品質、亦能防止漏水，可省下相當於一座水庫的儲水。

蘇貞昌認為，許多政府不願也不關心地底下的工程，政府若能解決台灣用水問題，從淹水到親水、喝水，期盼未來全台灣的水能互通有無，除珍惜老天爺的賞賜，且好用、乾淨、衛生，相信才是真正用心對人民的政府。

(時報資訊)