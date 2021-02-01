社交媒體「Clubhouse」在短短近一周來爆紅，這個目前用戶約1500人、用戶多為藝人名流的社交平台以「聲音」為主題，需要獲得邀請或登記排隊，因此獲邀、開設帳號的日本藝人們連日來爭相公告自己成為Clubhouse一員，話題度急速竄升，也因以聲音交流，特別受到音樂人的歡迎。

Clubhouse竄紅 「捲捲頭哥」icon是誰？（圖／取自APP STORE）

彈吉他當BGM

不少人在SNS好奇詢問「Clubhouse」app icon上手持吉他、頂著捲捲頭的黑白人像是誰？ 日網媒「DIAMOND SIGNAL」編集部直接尋訪了本人、27歳音樂人Bomani X（@iambomanix），他住在美國東海岸，本身就是Clubhouse使用者，去年7月起藉由Clubhouse從事音樂活動，獲得了許多樂迷，也在疫情中有與人交流的空間。

Bomani X常在友人們聊天中彈奏吉他做BGM，還曾在Clubhouse上重現《獅子王》音樂劇，當時正好Clubhouse營運單位要更新icon，獲得Bomani X本人首肯，採用他頭像作為新icon，至今約已兩個月，他說「在別人的手機icon上看到自己的臉感覺怪怪的」。

(中時 )