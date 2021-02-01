新北市一名85歲陳姓男子，長期在一家診所洗腎，日前他上完洗手間按下服務鈴，聲稱手臂上插著針頭沒辦法穿褲子，要女護理師幫忙，卻趁著護理師蹲下拉褲頭時，伸手摸乳襲胸。女護理師當場尖叫崩潰，到派出所報警提告。雖然雙方事後和解，陳男仍遭警方函送法辦。

根據瞭解，28日下午3時許，85歲的陳姓男子，前往新北市三峽區一家診所洗腎，過程中，他手臂插著針頭去上廁所，上完廁所後按下服務鈴，聲稱無法自行穿上褲子，24歲女護理師隨即進入廁所協助他。

沒想到，陳男竟然趁女護理師蹲下來準備拉褲頭幫他穿上褲子之際，伸出手撫摸女護理師右側乳房，女護理師嚇到尖叫，他還對被害人說「沒有關係，不要說出去，就不會有人知道」，女護理師不甘受辱，報警提告性騷擾。

據《三立新聞網》報導，伸手侵犯護理師的陳男自知理虧，隔天在診所協助下，拿了4000元現金及一盒水果禮盒，向女護理師道歉，當天雙方和解撤告，但警方在訊後仍依法將陳男函送法法辦。

(中時新聞網)