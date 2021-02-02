全台罷免立委的聲浪四起，民進黨除聲援友軍，外傳也將提出反擊，將首要目標指向國民黨主席江啟臣，將提出「罷江」，為此2日南下屏東進行基層踏訪的江表示，會尊重人民選舉與罷免的權利。

江啟臣聽聞「罷江」消息後態度淡定表示，由此可見，外界就能清楚看見是誰在進行報復性罷免。

江說，國民黨對於人民公民權行使，不論選舉或罷免，一路以來都是尊重態度，因此在桃園或高雄罷免案，藍營態度一貫，不像民進黨跳出來，一下喊保誰、不保誰，甚至利用國家機器介入，這才是真正政黨在介入罷免。

(中時 )