外傳民進黨將發起「罷江」 江啟臣說話了 10:012021/02/02 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聽聞罷江消息，江啟臣表示，會尊重人民權利。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台罷免立委的聲浪四起，民進黨除聲援友軍，外傳也將提出反擊，將首要目標指向國民黨主席江啟臣，將提出「罷江」，為此2日南下屏東進行基層踏訪的江表示，會尊重人民選舉與罷免的權利。 江啟臣聽聞「罷江」消息後態度淡定表示，由此可見，外界就能清楚看見是誰在進行報復性罷免。 江說，國民黨對於人民公民權行使，不論選舉或罷免，一路以來都是尊重態度，因此在桃園或高雄罷免案，藍營態度一貫，不像民進黨跳出來，一下喊保誰、不保誰，甚至利用國家機器介入，這才是真正政黨在介入罷免。 羅智強喊加罷北部1形象牌立委 綠反點名藍3大戰將嗆罷 (中時 ) #罷免 #民進黨 #罷江 #江啟臣 #態度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳綠發起罷免 羅智強：讓罷免成為反萊豬小公投 10:412021/02/02 政治 韓表達強烈敬意 連勝文盼循黨章 04:102021/02/02 焦點要聞 出走創新黨 國民黨造反文化帶頭人 04:102021/02/02 焦點要聞 羅智強喊加罷北部1形象牌立委 綠反點名藍3大戰將嗆罷 11:552021/02/02 政治 羅智強助理楊植斗任罷瑤總部執行長 拚8／28投罷免案 09:142021/02/02 政治 反制割萊委綠點名罷免藍營3人 羅智強嗆：期待也歡迎 10:202021/02/02 政治 國民黨雙公投連署 均突破40萬份 04:102021/02/02 政治要聞 飛行夾克風波 江啟臣肯定民進黨幹部勇敢道歉 不同於蔡總統蘇揆 10:532021/02/02 政治 申請回復國民黨籍 韓國瑜促選黨主席！趙少康籲打倒1450義和團 04:102021/02/02 焦點要聞 改規解套 林為洲嘆教訓還不夠嗎 04:102021/02/02 焦點要聞 綠營將提罷免江啟臣反制？陳亭妃：我們不會做這種事 11:472021/02/02 政治 【返黨效應】許淑華讚趙少康：為存亡之秋的國民黨注入強心針 曝最需要這一點 08:042021/02/02 政治 布條掛校園 挺捷罷捷踩紅線 04:102021/02/02 政治要聞 政治熱門新聞 罷免黃捷投票最終預測 王世堅3字斷言結局 - 政治 【返黨效應】韓國瑜為何能勸出趙少康？陳鳳馨曝幕後祕辛：他很感動 - 政治 綠營酸王育敏是50歲阿姨 陳亭妃：非常不應該 - 政治 【重返國民黨】趙少康要滅義和團 陳揮文：不能同意更多 - 政治 【重返國民黨】趙少康韓國瑜聯手後 黃暐瀚斷言結果 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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