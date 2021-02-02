44歲藝人何妤玟去年4月離婚邵天成，結束長達8年的夫妻關係，與10年前交往的前男友大隸（洪健鈞）復合。近日她上節目被過往同窗爆料學生時代的荒唐事，不但喝醉吻遍男同學，還直接拒絕帶頭同學的告白，隔天被對方撂人圍堵。

何妤玟在節目《同學來了》被國中同學Donna爆料，當時何妤玟被分到A段資優班，別班的男同學想跟她當朋友，大膽表明心意，但該男長得不好看，個頭矮小、留著捲捲頭，何妤玟想都沒想，嗆辣的回：「你長那麼醜，憑什麼來跟我做朋友。」不留餘地的舉動惹怒這名男生，隔天找來20幾個小流氓包圍何妤玟，原來那個男生是當屆的「帶頭」，要求何妤玟給個交代，為什麼敢這樣對他說話，何妤玟看到如此龐大的陣仗，趕緊鞠躬道歉才結束這場驚魂記。

何妤玟解釋當時並不是故意的，口氣沒有很兇，只是個性就是比較直來直往，見苗頭不對覺得可能會被打，「馬上說對不起，可以做朋友。」笑虧自己就是牆頭草！

沒想到還沒完，何妤玟又被大學同學瓦辛爆料，指出她有次唱歌喝太茫，跟現場所有男生接吻，何妤玟急忙跳出來澄清「那是友誼的吻」，認為當時已滿20、屬於成年人了，「所以還好啦，我很熱情」加上有一半同學並不喜歡帶明星身份的何妤玟，只好拿出接吻絕技拉攏同學，被主持人納豆虧：「這什麼賣肉行為！」何妤玟坦承：「上大學以後滿愛玩的」。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)