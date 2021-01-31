「雞排妹」鄭家純擁有清純外型和傲人上圍，是許多人心中的女神代表，她不但自創情趣品牌，還主持網路節目，全心投入工作，然而日前卻痛批主持尾牙遭老闆言語騷擾，現場還有一名男歌手大膽吃豆腐，引發網友熱議，雞排妹也在留言中提到和男歌手身分有關的線索。

雞排妹日前在臉書發文，提到她在主持尾牙時，遭公司老闆言語騷擾，然而敬業的她還是硬著頭皮走完流程，最後將所有主持的酬勞捐出去，更表示現場沒有人幫忙解圍，「因為在場唯一的藝人，就是我在上一篇的留言中，寫到的歌手，也是噁男老闆的朋友」。

雞排妹指出，該名男歌手早在老闆騷擾前，就先一步吃她豆腐，當時對方右手拿著麥克風說話，「突然左手前臂貼著我的屁股舉起來」，還對著她承諾，「我一定要為了妳開一間公司」，讓她越想越覺得可怕，「不愧是噁男老闆的朋友」，她也表示現場沒有人敢說話，很有可能是因為主桌坐了10幾位黑道。

雞排妹透露男歌手是和老闆同一掛的噁男。(圖/翻攝自雞排妹臉書)

由於雞排妹才曬出一段和朋友的對話紀錄，該名朋友是那間公司的前員工，對方爆料老闆一直都是那種路線，「剛剛宣布週一員工遠端工作，可能怕樓下被記者包圍」，立刻引發網友猜測，雞排妹也因此刪掉留言，「這個事件是照妖鏡，新聞底下那些離譜留言，如果有你認識的人，也算是及早發現，能保護自己和警告他人」。

(中時新聞網)