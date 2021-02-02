隔一晚美股反彈，港股受此激勵，2日開高走高，漲近500點。
恒生指數2日開高485點，報29,378點，重回29,000點關口和10日線（約29,329點）。截至上午10點17分，恒生指數報29,377點，上漲484.14點，漲幅1.68％。
國企指數開高201點，報11,655點；現報11685.97點，上漲231.79點，漲幅2.02％。
恒生科技指數早盤一度大漲逾3％，現報10,038.93點，上漲273.04點，漲幅 2.8％。
(工商 )
隔一晚美股反彈，港股受此激勵，2日開高走高，漲近500點。
恒生指數2日開高485點，報29,378點，重回29,000點關口和10日線（約29,329點）。截至上午10點17分，恒生指數報29,377點，上漲484.14點，漲幅1.68％。
國企指數開高201點，報11,655點；現報11685.97點，上漲231.79點，漲幅2.02％。
恒生科技指數早盤一度大漲逾3％，現報10,038.93點，上漲273.04點，漲幅 2.8％。
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