大雅區昨日發生23人大亂鬥，造成1死6傷憾事，現場查獲空氣槍等相關證物。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

大雅區昨日發生23人大亂鬥，造成1死6傷憾事，現場查獲空氣槍等相關證物。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅區中山11路一處鐵皮屋搭建的籃球場健身場，1日晚間發生23人因私人債務糾紛發生大亂鬥，死者連姓男子共9人持空氣瓦斯槍及摺疊刀闖入運動中心，找管姓男子等人談判，一言不合後與場內共14人大打出手，造成連男死亡、管男重傷、5人輕傷憾事，目前19人已到案，警方已鎖定在逃4人身分，全力追緝中。

調查指出，以33歲連男為首的尋仇人馬共9人，昨晚6時許攜帶空氣瓦斯槍、折疊刀闖入中山11路一處鐵皮屋搭建的籃球場健身場，場內包括47歲管男共有14人，雙方談判後一言不合大打出手，連男人馬有人發射空氣槍及持刀械幹架，管男人馬則持棒棍反擊，現場一片混亂成23人大亂鬥，場內血跡斑斑怵目驚心，還有多人傷亡躺在血泊中。

尋仇的連男頭部遭鈍器重創當場無生命徵象，送醫後經搶救仍傷重不重；場內管男身上多處刀傷命危，送醫後仍在加護病房觀察中，其餘尚有5名傷者也送醫救治。這起大亂鬥事件共造成1死6傷，包括連男人馬1死3傷、管男人馬3傷。

警方指出，現場查扣兩把空氣瓦斯槍、數10顆鋼珠、摺疊刀等證物及疑似蒙面頭巾，外傳係因運動簽賭糾紛造成大亂鬥，警方否認現場有查獲簽單等相關證物，表示一切尚在了解調查中。

目前除連男1人死亡外，管男等3人在醫院戒護中，目前已陸續帶回15人進行偵訊，尚有連男人馬4人在逃，大雅警方已掌握在逃嫌犯身分，目前正在積極擴大偵辦追緝中。

(中時 )