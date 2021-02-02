公路總局二工處特別前往一一慰問感謝並致贈慰問品，向辛勤守護用路安全、雪中護行人員，表達最深敬意。（公路總局二工處提供／陳淑娥台中傳真）

1月間連日下雪冰封台7甲思源埡口等路段，公路管制人員、警察單位及施工人員頂著酷寒、日夜無休執行雪季勤務。公路總局二工處特別前往一一慰問感謝並致贈慰問品，向辛勤守護用路安全、雪中護行人員，表達最深敬意。公路總局呼籲，後續仍有可能低溫來襲，而高山路段易發生路面結冰狀況影響行車，用路人非必要請儘量避免進入山區公路。

今年寒流期間，高山冰封多日，為維護行車安全而啟動預警性道路封閉。因夜間持續低溫，致中橫公路宜蘭支線（台7甲線）、中橫公路（台8線）大禹嶺及台14甲線道路積雪及結冰。公路總局第一線派駐公路保全（或施工路段之員工）與台中市勝光派出所、南投縣榮興派出所、翠峰派出所及本處梨山、霧社監工站等，共同協力勇赴第一線執行雪季勤務，排除用路人所遇各式困難，成效卓著。

公路總局指出，二工處副處長傅立祥特率養護科長洪潘儀、谷關、埔里工務段主管及同仁，遠赴思源埡口、大禹嶺、合歡山、翠峰、霧社等路段，向各派出所及施工進駐人員致贈慰問品。

公路總局表示，今年寒流為近年來最強且最久，一波接一波，傅立祥肯定第一線人員不辭日夜冰凍寒冷環境，為公路通行安全及用路需求提供協助，第一線人員皆以人親己親之心情，將心比心之熱誠，竭盡所能完善付出。各界收到二工處致贈慰問品，無不歡欣暖心，挹注源源不絕的熱情，願再為守護高山公路安全而共同努力。

公路總局呼籲，後續仍有可能低溫來襲，而高山路段易發生路面結冰狀況影響行車，用路人非必要請儘量避免進入山區公路。如需上山，請先了解掌握山區路況，並請隨時注意公路養護單位所發佈之道路路況及預警性封閉資訊，做好行程安排，可多利用公路總局省道即時路況系統(http：／／168.thb.gov.tw）及下載「幸福公路app」，事先作好行程規劃與應變措施，並注意收聽警廣路況報導。

公路總局祝您行車平安。

(中時 )