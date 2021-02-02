今年冬天寒流不斷，基隆市政府調查發現，有許多弱勢家庭家中缺乏許多家電，台雅國際慈善基金會得知後，捐贈52個小家電幫助社會處服務30戶家庭，市長林右昌2日受贈並頒感謝狀，感謝基金會善心送暖。

林右昌表示，今年冬天特別寒冷，市府社會處關懷弱勢家庭，發現許多家戶缺乏基本檯燈、洗衣機，更別說冬天最需要的除濕機或電暖氣，社會處盤點30戶最有需要的家庭，結合財團法人台雅國際慈善基金會資源，提供這些家庭所需的小家電。

社會處指出，許多弱勢家庭有除濕機與電暖器小家電需求，想更新、添購新式或環保家電節能，但費用較高昂，許多家戶無力購買或不敢列為首選，故挺著寒冬或繼續使用舊有耗能且具危險的電器。

財團法人臺雅國際慈善基金會得知消息後大力支持，主動聯繫社會處，一舉採購包含檯燈、電鍋、洗衣機、除濕機、瓦斯爐及電暖器等52個小家電，幫助有需要的家庭，在農曆年前將電器全數送達。

(中時 )