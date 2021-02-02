雖然近期有鋒面經過帶來降雨，不過對於水庫進帳相當少，水情仍是嚴峻，台水公司預估今年農曆春節期間最大日用水量達每日985萬立方公尺，較平日之903萬立方公尺，增加82萬立方公尺，故籲請民眾春節前提早居家大掃除，錯開尖峰用水時段，避免水量瞬間不足造成不便。

由於中央宣布新竹、苗栗及臺中（含北彰化）地區為減量供水橙燈，桃園、嘉義及臺南地區為減壓供水黃燈，南彰化、南投、雲林、高雄及離島澎湖地區為水情提醒綠燈，其餘縣市為正常供水藍燈。

為確保春節期間供水正常，台水公司依全臺地域特性研擬「春節期間供水因應計畫」，並推演各地春節期間供水情勢，進行最佳水源調度，以提供穩定可靠的自來水供用戶使用。台水公司除作好相關整備工作外，仍呼籲民眾「有水當思無水之苦」，務必節約用水，珍惜有限水資源。

春節期間無論用戶對於水費、水質、水表、工務、停復水等用水問題，或是要通報修漏水及查詢各項用水業務，只要撥打1910，全天候24小時提供專人服務，且統一、全家、ok、萊爾富等大型便利超商，亦提供無休水費繳納管道，歡迎民眾廣為運用。

(工商 )