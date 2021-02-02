男大生撞法拉利爆頭亡 科技公司總座拒道歉 嗆：撞山壁提國賠嗎？（資料照片）

一名蔡姓男大生，2017年12月騎乘機車行經汐止五指山路段時，疑似過彎時速度過快不慎摔車，衝到了對向車道被一輛上山的白色法拉利撞上，頭部受到重創不治。駕駛法拉利的匯聚科技精品家電總經理郭永福被依過失致死送辦。士林地院今開庭審理，郭否認超速，辯護人則以鑑定報告中肇事責任僅7.5％，不願向死者家屬道歉，郭更將肇責推給死者。

這起車禍事發於2017年12月20日下午2點多，郭永福駕駛法拉利行經彎道時遇到死者騎乘的機車失控打滑，直接撞上法拉利車頭，騎士頭部重創，顱內出血死亡。士林地院2日開庭，郭則稱，開車沒有看儀表的習慣，並以自己沒有超速，煞停後遭對方撞擊，檢方提出2份車速鑒定報告指他車速時速在62公里、73公里，但郭的辯護人稱，反應時間不夠，客觀上根本無法注意前方車輛狀況，郭更以「難道機車滑倒撞山壁，就要提出國賠嗎？」失去兒子的蔡母聽了當場崩潰、泣不成聲。

郭姓富商撞死19歲男大生，士林地院開庭，郭堅持不願道歉並稱已煞停遭機車撞擊。（圖／本報資料照）

死者家屬聽聞後當庭傷心掉淚，檢察官以是不是為自己7.5％肇責道歉，但郭表示「不能隨便道歉，還是希望依法處理」。法官諭知，將由合議庭討論後決定是否函詢鑑定單位，若依時限行駛可否避免車禍。郭永福態度強硬不願道歉，堅決要求依法處理，庭後快速坐上由司機駕駛的賓利離開。

(中時新聞網)