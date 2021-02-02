中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，今再表態要選黨主席，先是要現任黨主席江啟臣給他中評委選舉資格，並直言江啟臣魅力不夠，被外界解讀有「逼宮」意圖。對於這說法，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，精準說法應該是「霸王硬上弓」，相形之下韓國瑜有「向問天」的味道，但江啓臣會是「東方不敗」嗎？

媒體人趙少康申請重返國民黨，要角逐下屆黨主席。前總統馬英九下午表示，他事先不知此事，但失聯黨員願意回娘家，他都很開心，但國民黨還是一個有制度的黨，至於趙是否具有參選資格，「應該按制度走」。

台灣民意基金會董事長 游盈隆。（圖／取自游盈隆臉書）

由於高雄市前市長韓國瑜勸趙少康參選下屆黨主席，「趙韓結盟」引發部份黨內人士擔心。馬英九也回應，現在都還沒正式成為事實之前，他不好評論，但只要所有支持力量結合起來，都是一件好事情。

對於「逼宮說」，游盈隆今2日回應，他覺得「逼宮」已不適合用來形容趙少康目前的態勢，比較恰如其份的形容，是「霸王硬上弓」。游盈隆認為，趙少康此時講話霸氣十足，有「任我行」的氣勢和野心，相形之下，韓國瑜有「向問天」的味道，但江啓臣會是「東方不敗」嗎？

針對趙少康重返國民黨且表態擬參選黨主席，外傳也有意參選黨主席的前主席朱立倫透過幕僚轉述，朱立倫一向關心國民黨整體支持度能不能提高，主張爭取社會各層面更多支持，對於所有好朋友要加入國民黨，他都表示歡迎。

看到這篇報導，我覺得「逼宮」已不適合用來形容趙少康目前的姿態，比較恰如其份的形容是「霸王硬上弓」！ 趙少康此時講話霸氣十足，有「任我行」的氣勢和野心，相形之下，韓國瑜有「向問天」的味道，但江啓臣會是「東方不敗」嗎？ 根據金庸武俠小說「笑... 由游盈隆發佈於 2021年2月1日 星期一

(中時新聞網)