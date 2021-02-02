長期與義守大學攜手共好的屏東縣霧台鄉魯凱皇家學院日前舉行首屆碩士班畢業典禮，義大學務長危永中、原住民族學院院長趙仁方特地前往祝福，共有羅正吉等6位長者上台接受撥穗、授證及發表畢業感言，勤學認真精神感染全場觀禮者。

魯凱皇家學院在院長達努巴克、拉歌拉格積極推展下，逐漸交出亮麗成果，包括此次邀集義大原民學院」老師王義鵬合作製作的「魯凱族學習語言教材」電子書，涵蓋讀音與魯凱母語文字，期能建立完整的母語紀錄，提供更多人方便學習平台。

達努巴克特別推崇碩士畢業生們的勤學態度，強調成就自己更可為部落表率，謝謝義大校方與師生長期對百合部落的協助，透過義大USR「在地計畫執行場域辦公室」進駐，不僅投入資源與人力，共同提升園區生活品質及環境生態教育，優化部落永續發展資糧。

首屆魯凱皇家學院碩士生羅正吉、巴清一、柯定明、禹招補、巴愛妹與柯來梨均投入部落服務多年，無論是擔任牧師、老師或志工等都備受敬重，更有多位表示將繼續攻讀「博士」。

巴清一兒子代表上台致詞時，還開玩笑說「爸爸雖然上學日都很早出門，但永遠有其他兩位更早到，所以永遠只能排第三」，引起全場鼓掌回響。

(中時 )