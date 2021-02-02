立春即將於明天到來，運勢命理專家邱彥龍老師提醒這次最重要的天象就是「六星連珠」，可能讓各種醜聞、弊案浮上檯面，天災頻傳，疫情持續影響生活，3月4日前股市還會出現最低點，但是用正向心態面對，學會汰舊換新，就不需過度恐慌。

2021年立春將於2月3日庚子鼠年晚上22點59分交節氣，這段時間大家最關注的就是2月10日天象將現「六星連珠」，月亮、土星、金星、木星、水星、太陽位於同宮，運勢命理專家邱彥龍老師提醒，1月13日到2月5日台灣股市高點已經出現，再來需保守應對，2月5日到3月4日會出現股市最低點，切勿抱股過年。

另外，2月3日到2月18日立春這段時間，老人要特別注意健康與意外。還有感情上的糾纏，三角、多角關係、醜聞、性騷擾、弊案等事件將一一浮上檯面。黑道、邪惡勢力、霸權、性暴力這段時間也將陸續曝光，還好後面都將被反制。火災、爆炸、醫療、網路、科技、化學紛擾之事也將頻傳，地產、建築、礦山，則將受到疫情引響停擺、帶來破財、破損及破壞。

不過邱彥龍老師認為，天象告知：「只要學會汰舊換新，無須過度恐慌。」這些亂象，包含病毒變種在內皆是來自於人類的貪婪、悲觀、多疑、忌妒、偏激、欺騙，只要這些陋習被汰換更新，保持樂觀、自信、仁慈、同理心、不貪、務實、責任，自我更新的正向心態，即便是「六星連珠」的凶兆，也可視為好運將至，無須過度恐慌。

(中時新聞網)