因應春節，苗栗警分局執行加強重要節日安全維護工作，苗栗市長邱鎮軍等人2日前往苗栗警分局加油打氣。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣警察局苗栗分局執行110年「加強重要節日安全維護工作」，將於3日22時至17日24時止為期15天，加強犯罪偵防、交通疏導及各項貼心為民服務措施，營造「平安、祥和、快樂」新春假期。2日苗栗市長邱鎮軍偕同市民代表會副主席王封台、代表梁嬌雪、劉圓蘭、朱毅君、黃歆雁、及黃文琴等人，前往苗栗警分局加油打氣，致贈慰問品感謝警方全年無休守護家園。

邱鎮軍表示，每年節安工作或是各項活動，包括警察、義警、民防、巡守隊等員無論寒風刺骨、強風豪雨，都可見他們騎著摩托車穿梭於大街小巷四處巡查指揮的身影，全年365天無休巡守家園，只為讓民眾更安心，這種奉獻的精神深受市民的讚許。

苗栗分局分局長楊贊鈞表示，苗栗警方針對各金融機構護鈔、巡守等加強安全維護，保護民眾存、提款安全；並加強防竊、防搶宣導及強力取締職業性賭場、防制幫派犯罪、掃蕩毒品、打擊詐欺、反詐騙等犯罪偵防工作；亦透過警察廣播電台及各地方電台宣導春節期間各項交通疏導措施。

楊贊鈞說明，在為民服務方面，提供市民朋友舉家外出的住居安全維護、機動派出所等便民服務，以及加強協助失蹤人口返家團圓等多元社區服務，讓民眾安心度過好年。

(中時 )