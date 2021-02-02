鐵路警察局督察長蕭惠珠任職於連江縣警察局擔任督察長的1年半任期，寫下《走馬──督察長的馬祖人生筆記》一書。（蕭惠珠提供）

鐵路警察局督察長蕭惠珠任職於連江縣警察局擔任督察長的1年半任期，寫下《走馬──督察長的馬祖人生筆記》一書，內容包含在執勤第一線所寫下的心情紀事，深入市井生活的足跡，也有離鄉背景的孤寂省思，更有對工作的全心投注，以熱情與豐富生活經驗凝鑄而成的人生筆記。

蕭惠珠說，北疆生活恰滿一年半載，感謝警務工作上已如家人的長官同事們相伴：局長廖恆裕（現任內政部警政署教育組組長）的寬宏與包容讓她得以在警務之餘另闢寫作道路。

南竿媽祖眷戀、北竿芹壁夕照、西莒有榕涼風、東莒百年燈塔、東引萬年海潮，當然，還有迎面轉身從不匱乏的人情溫暖，是這些人情滋潤了在遙遠北疆生活被刺骨寒風折騰得死去活來的日子，所有「看起來很美」的風景因著點滴人情積累才有了厚實回憶與這一冊文字的頻頻回顧。

值得一提，蕭惠珠透過工作所認識的馬祖，《走馬──督察長的馬祖人生筆記》一書不只觀看角度距離不同於旅遊書，而且篇篇都有人物故事，呈現有溫暖的人文景觀；更不是到此一遊的隨興旅遊小品，而是腳踏實地和馬祖居民一起呼吸、一起過日子的生活記錄。

(中時 )