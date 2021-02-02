財政部再度減稅紓困！財政部公布執行業務者費用標準，「醫事人員」的執行業務所得各項收入費用率可以按照標準的112.5％計算，也就是增加12.5％。今年5月報稅時可以適用。

財政部表示，執行業務者常是非雇傭關係、提供專業性的勞務，在受託範圍具有一定的獨立裁量權等，像是律師、建築師、會計師與醫師等，其執行業務所得扣除費用之後併入個人綜合所得稅當中報稅。財政部每年也會公布執行業務的費用標準，當執行業務者未依法設帳記載並保留憑證，或者未能提供證明的帳簿文據時，就依據頒布的標準來計算。

財政部表示，大多數的行業執行業務費用率在40％到45％之間，但仍依據各行業有所不同，執行業務所得占比並不高，在600萬綜合所得申報戶中不到100萬件。

財政部採納衛福部意見，認為醫事人員屬防疫最前線，有其特殊性所以醫事人員的各項收入可以比照費用標準增加12.5％計算，例如西醫師全民健保標準由每點0.8元提高到0.9元、掛號費從78％提高為88％；然而藥師的健保收入含藥費收入適用的費用率從94％已經很高，提高到96％。

「醫事人員」適用的執行業務費用標準，無須個別舉證其受疫情影響情形，也無適用條件限制都可以提高。但是，獸醫則不在醫事人員的範圍之內。

非醫事人員部分，則須視因疫情影響使得收入較前一年（2019年）少30％以上，才可以提高費用率，費用率也按費用標準增加12.5％計算，例如補習班收入的費用率由50％提高到56％。

此外，這次增訂「工藝師」業別適用的收入及費用標準，並於執行業務者費用標準增訂「配音表演人」的費用率，以利實務需用。

(中時 )