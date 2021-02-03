賽德克警瓦力司.比尤，執勤中每遇到較為弱勢的原住民家庭，會默默記住聯繫方式，並連結社會資源在農曆年前送暖。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府警察局第三分局勤工派出所警員瓦力司.比尤，本身為賽德克巴萊族之原住民，其從警20多年來，執勤中每遇到較為弱勢的原住民家庭，除了多付出關心，更會默默記住其聯繫方式，並連結社會資源適時送暖，以求有朝一日能適時伸出援手，持續5年不間斷。

瓦力司.比尤在中部地區服務多年，他發現居住在都會區的原住民家庭，多以粗工為經濟來源，微薄的收入用來支付房租及日常生活所需就已捉襟見軸，無法提供全家人更豐足的生活，多年來他見很多家庭的孩子穿著陳舊泛黃的衣服上學，心中有很深的感觸，默默在心中許下宏願，而這個願望在慈善團體的支持下，終於付諸實現，這一做就是5個年頭。

5年來，為了讓牽掛的原住民家庭能安心過年，他透過朋友協助尋找慈善團體，今年在烏日善光寺的支持下，募集了油、鹽、米、醬、麵、罐頭等日常生活所需物資，發放給約60個家庭。太太肯定其扶傾濟弱的理念，以行動支持丈夫的善行，每年亦會自掏腰包，除購買白米，另贊助幾千元為小朋友們添購新衣物，迎新年添喜氣。

原住民家庭收到物資後，紛紛向瓦力司.比尤表達深刻的感謝，握著他的手說：「有你這種原住民警察，真的是我們的福氣，我會為你祈禱！」瓦力司.比尤低調地表示，協助弱勢原民家庭這個心願在心中醞釀多年，很感謝慈善團體及友人的無私協助，才能讓這個心願付諸實現，雖然發放的物資不多，但希望這份小心意，能讓原民兄弟過個衣食無缺的好年。

(中時 )