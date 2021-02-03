中天遭到NCC撤照後，52台傳出可能將由NCC主委陳耀祥先前公開支持的華視來接手，引起疑慮。國民黨團總召費鴻泰今天痛批民進黨干預媒體的行為，有如黑道治國，天空都已經是黑的了，NCC先是私設刑堂對付中天，接著又就地分贓，把52台給陳耀祥公開點名過的華視。

費鴻泰說，這一切的情勢發生，幾乎都依照著去年5月總統府密件外流的內容一樣，當時內容就提到陳耀祥等人可以配合處理中天。然後NCC就給中天私設刑堂，陳耀祥在中天被撤照當天公開呼籲要把52台給華視，簡直是就地分贓，現在台灣有如黑道治國。

國民黨團書記長鄭麗文表示，陳耀祥那樣公開呼籲，是因為52台要擺哪一台並非他的職權，所以才要說給系統業者聽，當系統台提申請給NCC時，只要52台不是華視，就會被擺著不管，NCC還找業者來喝咖啡施壓。

鄭麗文說，因為民進黨派系為了日後選舉也要搶食這塊大餅，蔡英文總統怕自己提前跛腳，才直接給NCC指示，要給華視，系統業者提出來的申請不是華視就被擺一邊，是華視才會給你過。她也直言，民進黨清算中天就是為了報2018大敗之仇，插手系統業者跟媒體也是為了日後2022、2024大選。

國民黨立委賴士葆也質疑，華視收視率這麼糟，上架費這麼低，只給1800萬，其他人都出2億、3億的，NCC竟然睜眼說瞎話說是「商業行為」，這怎麼會是商業行為？NCC請業者喝咖啡也像是喝毒藥一樣，清楚看到是「毒咖啡」，完全按著劇本走，先射箭再畫靶，民進黨就是要掌控媒體，為了2022、2024大選。

首席副書記長陳玉珍也表示，這就是民進黨想製造寒蟬效應，讓媒體以後播報新聞前要考慮播不播的出去，會不會被當權者找麻煩，蔡政府甚至想推《網管法》，將來恐怕連網路言論都要管，不能暢所欲言。

(中時 )