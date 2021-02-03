全國關心飲食教育的朋友看過來！從全台211件作品中脫穎而出的「2020 SUPER食育教師大賽」獲獎教案上線了，只要現在登入由灃食公益飲食文化教育基金會為食育知識所打造的「營養5餐資源網」，就可一次飽覽結合新課綱、跨科目、創意多元的得獎教案，歡迎所有對飲食教育有興趣的教師與家長參考，融入教學課程，讓食育成為日常生活的一部分。

●SUPER食育教師大賽得獎教案上線

灃食教育基金會2020年舉辦首屆SUPER食育教師大賽，鼓勵用心推廣飲食教育的工作者，結合灃食提供的豐富教材內容，以更積極、更具創意的教學方式，引領孩子進入食物的世界，為老師打造揮灑食育創意的舞台，在校園中，讓孩子潛移默化，培養出一輩子能帶得走的飲食素養。

灃食教育基金會資深經理葉俊甫表示，獲獎的教案中展現了15組團隊的多元創意，讓食物知識能夠融入課堂中，以不同方式呈現，不再只是侷限在單向的知識傳遞，而是引領孩子去發現問題，在實作經驗中，深刻感受到飲食知識與自己的連結；「灃食希望透過這些教案，讓更多有興趣的教師們，能夠從獲獎教案出發，開始投入飲食教育的行列，一起為營養孩子的未來而努力。」

營養5餐資源網收錄了灃食出版的食譜、校廚秘笈，協助午餐工作者解決所遭遇的問題。(圖/灃食飲食文化教育基金會提供)

●「營養5餐資源網」提供免費食育教學資源

灃食也特別為有志推廣飲食教育的朋友量身打造「營養5餐資源網」，這個專為對飲食教育有興趣的教師、營養午餐工作相關人員打造的專屬網站，集結過去灃食所累積的各類食育教材，包括主題文本、主題動畫、良食圖譜、教案示例、專題視頻、快問快答等豐富的知識內容，有需求者，還可按照學習內容與類型進行搜尋，第一時間就可快速找到內容；資源網也貼心設置宛如最愛書籤的「我的收藏」功能鍵，讓使用者可收藏所需教材，打造個人客製化區域，更方便收錄所需飲食知識資源。

向來深受歡迎的營養5餐食譜，也會在資源網中完整呈現，除了200道的團膳料理外， 2020年底灃食剛出版的《營養蔬食5餐食譜》及《校園廚房超實用秘笈》，未來將陸續上傳，除了提供校園廚房更多的菜色變化選擇外，也期待蔬食食譜能解決向來苦惱蔬食日該如何安排規劃菜單的校廚們；而廚房實用秘笈則傳授校廚以現代化的新觀點烹煮料理、對應不同樣態的食材，去除繁雜過時的費力步驟，讓營養午餐製作流程留下省力的職人工序，還有滿分的營養美味餐點。

灃食教育基金會誠摯邀請所有對飲食教育有興趣的朋友們，可透過《營養5餐資源網》搜尋所關心的飲食議題，透過食育教師獲獎教案或者是灃食製作完成的教材內容，一起在推廣飲食教育的路上前進，共同為下一代付出。

(中時新聞網)