左投陳冠宇日前結束10年的旅日生涯，回台加入成棒甲組球隊，並等待中職選秀，回到台灣打球，讓他有更多時間陪伴家人，不常下廚的他，為了想讓女兒品嚐他親手煮的料理，特別接受味之素料理教室的節目單元之邀，穿上圍裙化身為「奶爸大主廚」。

這次陳冠宇為女兒煮出一道營養均衡又父愛滿載的料理「焗烤海鮮義大利麵」，做菜給家人吃，他選擇容易做、自己喜歡吃，且一定是營養均衡的料理。

陳冠宇說：「煮菜的樂趣，就是看到享用的人覺得好吃，那種滿足的心情是無價的。」今年開始他在台灣的時間多了，一定會更常親自做料理給家人吃，希望小朋友會說：「爸爸你煮得好好吃喔！」那就是種驕傲感。

陳冠宇表示，這樣均衡飲食的觀念，在日本的頂尖運動員之間非常普遍，更稱之為「勝利飯」。所謂的勝利飯，就是均衡飲食加補食，每餐均衡攝取蛋白質、碳水化合物、礦物質、維生素、鈣質，並在有額外需求時補充胺基酸。

像他身為職業運動員，訓練量比較大，三餐之外就會再補充胺基酸，因為人體百分之20由蛋白質組成，而胺基酸是蛋白質的最小分子，吸收速度快，可以即時提供身體所需要的營養，讓自己恢復到最好的狀態，這也是日本頂尖運動員可以一直維持良好體力的秘訣之一。

(中時 )