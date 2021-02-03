康寧大學2017年間引進69名學生到聯華公司打工，並以此提升註冊率申請教育部補助，學校校長等人涉犯加重詐欺罪。（圖／本報資料照）

康寧大學為提升註冊率，避免大學部招生名額遭教育部扣減，2017年透過仲介等單位，在斯里蘭卡招收69名學生，並宣稱可提供實習機會賺取生活費，卻將其中50名學生安排到聯華公司當「黑工」，詐取聯華公司給斯籍學生獎助學金共104萬，康寧大學因此詐得教育部補助4萬801元，士林地檢署今偵結，康寧大學校長黃宜純、國際處處長鈕方頤、副國際長鄭偉強因他人違法行為無償取得利益，涉犯加重詐欺，另3名仲介除加重詐欺外，又犯違反就業服務法，檢方共起訴6人。

64歲的國際城市文化交流協會負責人朱啟屏，曾媒介大陸雜技團來台賣淫，與桃園一間教育訓練發展協會張姓理事長、蕭男合作，由朱聯繫斯里蘭卡當地友人，在當地租用場地，張、蕭3次親赴斯國宣傳，吸引當地學生來台灣念大學，提供學費全免，打工及實習機會賺取生活費，只要支付美金1000元，就能取得機票、簽證，不需繳交學雜費。

朱等3人與學生簽立契約，若不依安排就學、工作，還要多繳美金1000元才能返家。2017年10月仲介69名學生來台，並住在聯華公司的宿舍，當中19名學生因信仰伊斯蘭教，不願接觸豬肉，被移往康寧大學台南校區，50名學生在未取得工作證前，每週工作40小時在工廠上班。

檢方調查，康寧大學校長在學生抵達台灣前，已經派出鈕、鄭與仲介共同到聯華公司洽談工作，斯籍學生工作地點在林口、中壢，每週1天到康寧大學台北校區上課，聯華公司付給學生基本工資外，另支付104萬獎助學金、以及學生輔導費用給仲介協會。

其中有學生不滿一下飛機就被帶到屠宰廠，打越洋電話向家人訴苦，案經外交部介入調查，康寧大學擔心事發後遭教育部責難，支付全額獎學金57萬給朱姓仲介，並將學生全數移往台南。

康寧大學招收69名斯籍學生符合政府南向政策，檢方查出依「教育部獎勵私立大學校院校務發展計劃要點」，獲教育部補助4萬801元，另外2019年度招生名額也不致扣減，朱除了拿走聯華公司給學生的獎學金104萬、康寧大學獎學金，扣除給張姓仲介的7萬，共154萬均宣告沒收，康寧大學校長以及幹部、仲介學生的協會等6人均涉詐欺罪，仲介更違反就業服務法，均依法起訴。

(中時 )