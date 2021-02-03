Mac用戶快看！蘋果（Apple）稍早之前釋出了macOS 11.2正式版本，修復了先前已知的一些不穩定性的問題。此外新版系統的開發也馬不停蹄，macOS 11.3 Developer Beta 1也已釋出，好奇下一次大幅更新將會帶來哪些新功能，可以先來瞧一瞧。

根據蘋果公佈的資訊，macOS 11.2正式版本提升了藍牙連接穩定性，並針對以下幾處進行了修正： (1)外接顯示器在通過HDMI轉DVI轉換器連接到Mac mini（M1晶片，2020款）時可能顯示黑屏

(2)在照片 App中對Apple ProRAW照片的編輯可能不會存儲

(3)停用iCloud雲盤「桌面與演示文件夾」選項後，iCloud雲盤可能關閉

(4)輸入管理員密碼時，系統偏好設置可能不會解鎖

(5)在點擊地球儀鍵時可能不會顯示表情與符號面板

而雖然沒有在更新日誌中說明，在macOS 11.2當中，蘋果也刪除了一項可以讓蘋果第一方應用（蘋果所開發的）繞過第三方防火牆、VPN以及安全工具的功能。換句話說，在macOS 11.2之後，蘋果自家所開發的應用（例如地圖、App Store、iCloud等），將不再享有先前的特權，與其它第三方應用一樣都不能繞過VPN或其他安全工具來執行，嚴格來說這將會提升蘋果自家應用的安全性。

為了持續增加macOS Big Sur的能力，最新釋出的macOS 11.3 Developer Beta 1也納入不少新功能，包含：

(1) Safari 具備更多自訂選項：macOS Big Sur 為 Safari 帶來這款瀏覽器推出後歷來最重大的更新。蘋果方面希望再次強調核心訊息，並讓大家了解有了 Big Sur 11.3，Safari 用來更加得心應手。 現在使用者能更進一步自訂「起始頁面」，使用各項自訂控制項目包括喜好項目網站、「閱讀列表」和「Siri 建議」來重新排列各個區塊。 而全新的延伸功能類型可供使開發者製作各種延伸功能，直接在新的標籤頁上帶來眾多嶄新體驗。 透過 Web Speech API，開發者可以直接將語音辨識功能加入他們的網頁中。

(2)Mac 上 iOS/iPadOS app 的各項提升：iPhone 與 iPad 的 app 在配備 M1 的 Mac 上執行，表現持續改進提升。現在，在畫面尺寸允許的情況下，iPadOS app 能以更大的視窗啟動。iPad 及 iPhone app 加入全新偏好設定面板，讓使用者能更進一步以鍵盤指令來代替觸控。

(3)提醒事項：現在用戶可以依照標題、優先順序、到期日，或建立日期來輕鬆排列提醒事項。任何列表中的提醒事項都可以手動上移或下移，智慧型列表也不例外。全新的提醒事項列印支援功能，方便快速印出待辦事項、在紙上勾選完成項目。

(4)全新 Apple Music 功能：除了 iPhone 和 iPad，現在 Mac 上也有了「自動播放」功能，讓你可以不間斷地播放音樂。

(5)新一代遊戲控制器支援功能：使用者可以使用最新的 Xbox Series X 無線控制器或 Sony DualSense 無線控制器暢玩喜愛的遊戲。

(科技)