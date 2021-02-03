一名丈夫在網路上控訴妻子每次做頭髮造型動輒破萬，大概每3個月就會做1次；妻子日前跟他說，過年難得預約到大陸明星的御用髮型師，因為過年期間須加錢，一次竟要價3萬6千，妻子還強調「只是貴了一點點」，讓他氣得大罵「你數學是誰教的？」最後對方和他翻臉，他則堅持不出錢。

一名丈夫在臉書「靠北婚姻2.0」中發文抱怨，他的妻子大約每3個月會做一次頭髮造型，每次大概花1萬至2萬左右，妻子12月初已經先做過1次，花了16500元，沒想到最近又說要做頭髮，原因是該髮型師是在大陸為明星做造型的，因為疫情回台，剛好有檔情可以預約；但原PO一再詢問下，對方才坦承因為過年前加價，一次需花費3萬6千元，而且還要先付訂金1萬元。

妻子在過年前預約要價3萬6千的髮型師，讓丈夫氣得大罵「你數學是誰教的？」（圖／翻攝自臉書「靠北婚姻2.0」）

該丈夫說，妻子還回應只是貴一點點，讓他氣得直說「36000元叫做貴一點點，你數學是誰教的？」他說36000他實在花不下去，而且對方上個月才做過造型，「跟平常一樣造型花費我同意，但要找這個造型師花36000元，我沒辦法認同」，沒想到妻子之後竟跟他翻臉，他也強硬地說，「想要用冷漠來逼我同意，我是不可能接受，我又不是收入幾十萬起跳，而且你在家顧小孩真的有需要做這個貴的造型嗎？」

許多網友則留言說，「是頭髮上裝飾鑽石還黃金啊」、「覺得老婆是多報一個0入自己私房錢」、「這價格是整形吧」、「什麼做造型1次到這麼多？」「我半年剪一次500我就覺得很多了耶」。

(中時新聞網)