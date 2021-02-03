瑞昱2020年第四季財報優異，獲得內外資研究機構一片讚賞，里昂、美銀、瑞穗、摩根士丹利、高盛、摩根大通、大和資本、凱基與富邦投顧等，全都看好瑞昱2021年繼續端出亮眼表現，推測合理股價超越500元已成法人共識，最高上看584元。

投顧研究機構指出，瑞昱於法說會展望本季需求仍然穩健，延續2020年第四季動能，供給面仍無法完全滿足客戶需求。放眼2021年，各產品線將會開始看到規格升級，包含2.5G乙太網路、10G PON、WiFi 6、ANC等，其他應用如消費性、物聯網（IoT）與車用等營收規模也逐漸擴大。

法人說明，瑞昱第一季將延續上季在家工作動能，以及相關基礎設施升級的需求，較消費性產品穩健，惟目前在供應鏈產能仍吃緊，瑞昱經營管理階層對第一季營運看法審慎正向，訂單能見度已至上半年。研究機構預估瑞昱第一季營收較上季微增、推估每股純益5.39元。

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