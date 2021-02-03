「女人何苦為難女人」，兩名在東區直播公司任職的女子，疑似因為感情問題，早就互看不順眼，結果連續兩天在公司外面打架、互相拉扯、拿雨傘互相打頭，公司為處理糾紛，調閱監視器發現兩女都有動手，依法將兩人開除，但其中一名女子，嗆聲自己媽媽在知名媒體上班，要公司付資遣費、年終、還有非自願離職證明。

這兩名起爭執的女子，似乎陷入三角戀感情問題，已經在公司外多次爆發爭吵，直到去年12月的14、15日，兩女直接在公司附近打架，鬧到公司不得不處理，根據監視器畫面顯示，兩女都有動手，因此同月17日，該直播公司依勞基法，將兩人開除。

根據《周刊王》報導，被開除的其中一名陳姓女子，不滿被開除，要求公司要給資遣費、年終、還有非自願離職證明，隨後也向北市勞動局提出調解，不過公司認為，陳女確實也有動手攻擊對方，依《勞基法》第12條，實施暴行開除，自然毋須給資遣費、非自願離職證明。

至於陳女要求的年終，公司則表示，若對方願意讓步，會依比例發放。結果陳女對此並不滿意，調解時直接搬出「我媽在某媒體公司擔任要職」；而陳女媽媽也指控公司，女兒第一次在公司會議室被打，當下就沒有提供協助，並質疑監視器畫面毫無效力，最後陳女與公司談判不成，目前仍待下次調解。

(中時新聞網)