46歲前「酒國名花」凌威威（本名謝伊琪）近來重操舊業，回到酒店上班，但生意卻不如預期，雖然畫室的生意還會繼續，但她還是希望客人趕快上門，並分析現在酒店文化，爆料某知名清純戲劇女星價碼。

據《自由時報》報導，凌威威分析現在的酒店文化，透露長得漂亮的女孩，不會去日式酒店上班，因為時薪才250元，她們會去高級便服店，一天保底是9000元起跳，還可另接飯局，更爆料某知名清純戲劇女星價碼，大約是2萬元一場。

而目前重返酒店上班的她，除了繼續畫室生意，還考取英國官方紋繡專業證照，多方面賺錢。凌威威11年前離開酒店業改開畫室，不過近來受到疫情嚴重影響，畫室生意大不如前，讓她只能重返酒店謀取生計。

而她也強調這次待的日式酒店沒在做S，不用出場、也不會跟客人做出賣肉體的事，所以雖然賺的錢較以往少，但相對而言安全。凌威威憑著亮麗外型，1995年參加環球中國小姐選拔，取得第6名佳績。

凌威威2018年和小11歲的「岳飛後代」岳子樓閃婚，想不到隔年就爆離婚，男方欠債800萬後人間蒸發，目前正在打離婚官司，之後又發生被妹婿畫廊侵占畫作，導致作品滯消，所以她才會選擇重操舊業。

(中時新聞網)