宜蘭縣政府今天（3日）由消保官帶隊，會同衛生局及農業處，查核糖果、餅乾、休閒食品等年貨，以及市售乾香菇原產地標示，查核結果均與規定相符，另外，衛生局也查核縣內30家年菜餐廳衛生環境，有3家存放超過有效日期的食品原料，衛生局依《食安法》處6萬元罰鍰。

宜蘭縣衛生局表示，從去年12月迄今，稽查縣內量販店、超市、傳統市場、年貨大街等販售場所，計稽查383家次，查核食品標示計有1442件，未發現違規情事。

衛生局為避免走私香菇混充進口香菇，查核市售乾香菇原產地標示計5件，均符合規定；查核縣內30家年菜餐廳衛生環境，24家初查即符合規定，6家經限期改善後複查合格，其中3家業者現場查獲存放逾有效日期的食品原料，已依法開罰。

衛生局局長徐迺維提醒，採買年貨時應避免來路不明的產品，也不要選擇顏色過度鮮豔、具有刺鼻異味、標示不清或包裝破損的商品，購買後盡早食用完畢，未食用完應妥善保存，以確保產品新鮮及食用安全。

(中時 )