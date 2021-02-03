中廣董事長、資深媒體人趙少康宣布回復國民黨籍，並表態參選黨主席，強調是前高雄市長韓國瑜拜託他出來選黨主席。民進黨立委高嘉瑜對此脫口一句，「趙少康、韓國瑜強強聯手，讓我們心生恐懼。」讓全場來賓笑翻。

趙少康自爆，去年，前高雄市長韓國瑜跟他見面，當面建議他選黨主席。親韓人士透露，韓國瑜從去年9月起後曾「三顧茅廬」，三度北上拜會趙少康。但因國民黨入黨或回復黨籍滿1年，且曾擔任中評委、中央委員，才能參選黨主席。趙少康向國民黨主席江啟臣喊話，如果覺得多幾個人來競爭對國民黨是好事，就讓他當中評委，取得選黨主席的資格。

高嘉瑜在《少康開講》節目中表示，趙少康韓國瑜強強聯手，讓我們民進黨「心生恐懼」。甚至呼籲失聯黨員前民進黨立委沈富雄趕快回來民進黨，跟趙少康決一死戰，沈大老可以制衡趙少康。

董智森也笑著表示，政黨就像一顆枕頭，「政黨套」要換一換。趙少康笑著說，最後我們就組成聯合內閣。趙少康回憶指出，他當立委時，大和解時，曾經深入虎穴，到民進黨黨部拜訪當時的黨主席施明德。若是當選國民黨主席，前往民進黨部拜訪，不一定是隻身前往。政黨是朋友，又不是敵人，在台灣不需要搞成這樣子，有些地方要競爭，有些地方也是可以合作的。

(中時新聞網)