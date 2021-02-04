最近是否覺得壓力很大呢？明明很努力了卻還是諸事不順，每天聽到鬧鈴響起就覺得煩悶，不想上班，但你知道自己到底在「厭世」什麼嗎？韓網《20대 뭐 하지》先前就推出了一個超神準的心理測驗，一張圖就能找出你心中的壓力來源。

▍試著幻想自己是一隻被困住的動物，覺得自己最像下列哪一隻動物呢？

放輕鬆，用直覺選出心中答案。

1、被籠子困住的老虎

2、被狗繩綑綁住的狗

3、被鳥籠困住的小鳥

4、被水箱浸住的烏龜

5、被鐵籠困住的倉鼠

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選

好

看

答

案

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1、被籠子困住的老虎：壓力來自對生活的厭惡，認為自己的生活太過於平凡無聊。

兇猛的老虎卻被困著，代表本來應有力量未能得到釋放。對於太過平凡的日常生活感到十分厭煩，也常常感受到自己的不足。所以應該試著去找一些能讓你盡全力去做的事情或戶外活動，比如去運動、健身、爬山，都可以有效的幫你釋放壓力。

2、被狗繩綑綁住的狗：比起想做的，更常處理需要做的，讓你感到憤怒。

狗是十分忠心的動物，因次選擇狗的人常常為了生活，壓抑自己真正想做的事，優先處裡需要做的事。其實你可以試著放下這個枷鎖，適當地去享受、感受人生，這對你是非常重要的。

3》被鳥籠困住的小鳥：經常被別人激怒，但又不知如何釋放怒氣。

本應在天空自由自在飛翔的小鳥卻被籠子困住，代表你經常壓抑自己的情緒，心中滿腔怒火總是沒有地方釋放，也沒有對象可以抒發。所以你需要找些適當的機會，多多表達自己內心的感受，不要把這些情緒都藏在心裡。

4、被水箱浸住的烏龜：討厭懶惰、慢吞吞的自己，卻又找不到前進的動力。

烏龜的動作很慢，所以選擇烏龜的人內心其實很想拋開自己的惰性。你總是覺得做什麼事都很煩，所以拖拖拉拉的完成，久而久之竟連重要的事情都會慢吞吞地去做，讓你陷入自我厭惡的漩渦。其實你只需要養成先訂好目標的習慣，然後一步一步做好、完成，就找到屬於自己的成就感。

5、被鐵籠困住的倉鼠：總是處於不安的情緒、莫名焦躁，感覺全世界沒有人懂你。

覺得自己是倉鼠的人，代表心情極度不安、無法放鬆，感覺被目前的環境困住。建議你替自己安排一個假期，就算只是周末小旅行也好，新的環境有助於轉換心情；但長久之計還是要試著說出自己的煩惱，不要擔心會麻煩別人，才能一步步重拾安全感。

(中時新聞網)